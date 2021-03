Speler uit amateurreeksen gaat testen bij blauw-zwart met oog op speelgelegenheid bij Club NXT

Na zijn intermezzo bij de hoofdmacht houdt Rik De Mil zich weer voltijds met Club NXT bezig. Als hij ook volgend seizoen coach blijft van het tweede elftal van Club, krijgt hij daar mogelijk Nathan Gosselain onder zijn hoede.

Nathan Gosselain is een 17-jarige linkerflankspeler die voorlopig uitkwam in de amateurreeksen, in tweede nationale meer bepaald bij het Waalse Verlaine. Tijdens zijn jeugdopleiding passeerde Gosselain wel al de revue bij teams als KRC Genk.

Covid-uitbraak

Zijn makelaar David Herion kondigt in La Dernière Heure aan dat Gosselain een test gaat afleggen bij Club Brugge. "Die test had eigenlijk deze week al moeten plaatsvinden, maar werd uitgesteld vanwege de Covid-uitbraak bij Club Brugge", klinkt het.

Als die test een positieve evaluatie krijgt, zit het bereiken van een overeenkomst er wel in. In dat geval zou Gosselain ingezet worden bij Club NXT.