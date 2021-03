Toptalenten te veel gepamperd? "Ik vecht daar al jaren tegen! De kruisbandblessure van Sambi Lokonga was een ongelooflijk cadeau"

Het is een geluid dat je bij veel topclubs hoort. Om de grote talenten aan zich te kunnen binden, maken ze het hen heel makkelijk naast het veld. Dat ziet ook Jean-François Lenvain, die onder meer Albert Sambi Lokonga begeleidt.

Lenvain was jaren actief als begeleider op Anderlecht, maar doet dat nu op zelfstandige basis. "Ik vecht al jaren tegen de gemakzucht die in het voetbal heerst", zegt Lenvain in S/V Magazine. "Hoe meer talent een speler heeft, hoe gemakkelijker het hem wordt gemaakt. En hoe sneller de mensen in de club het succes van de speler zullen proberen te versnellen."

Dat zorgt er ook voor dat ze amper op eigen benen kunnen staan. " Bij het eerste ongelukje weet de speler vaak niet wat gedaan omdat hij in zijn leven nooit geconfronteerd werd met tegenslag. Albert weet wat het is om echt te werken in de schaduw. Hij is bijna gedurende een jaar langsgegaan bij Lieven Maesschalck. Dat was een periode van werken, afzien en twijfelen. Maar hij heeft een persoonlijke evolutie doorgemaakt van talentvolle voetballer naar een topatleet die goed kan voetballen. Daarom was die blessure wat mij betreft een ongelooflijk cadeau voor Albert."