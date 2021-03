AC Milan verliest de Italiaanse topper van Napoli en moet Inter laten gaan in de Serie A

AC Milan heeft deze avond dure punten laten liggen in de Serie A. De nummer twee in het klassement verloor met 0-1 van Napoli en daardoor heeft leider Inter nu al een voorsprong van 9 punten.

Bij AC Milan begon Saelemaekers op de bank, terwijl Mertens wel in de basis mocht starten bij Napoli. In de eerste helft waren beide ploegen aan elkaar gewaagd, maar in de tweede helft waren het de bezoekers die op voorsprong konden komen via Politano.

AC Milan probeerde daarna nog wel, maar Rebic moest in het absolute slot nog naar de kant met een rode kaart. Een tweede doelpunt kregen we uiteindelijk niet meer te zien. Zo heeft AC Milan nu een achterstand van 9 punten op leider Inter. Napoli volgt op de vijfde plaats.