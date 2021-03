Derde keer, goede keer. Genk klopt Anderlecht en staat in bekerfinale: "25 lange minuten in het slot"

Derde keer, goede keer. KRC Genk won voor het eerst dit seizoen van Anderlecht en staat zo in de Bekerfinale. Tot twintig minuten voor het einde leek er geen vuiltje aan de lucht, maar na de rode kaart van Lucumi en het doelpunt van Trebel werd het toch nog warm voor Van den Brom en co.

En of de zege, alweer de vierde op rij voor KRC Genk, deugd deed. Een breed glimlachende John van den Brom was in de wolken met de kwalificatie. "Derde keer, goede keer. Dat was wat we in ons hoofd hadden. We wilden absoluut anders voor de dag komen dan de vorige twee confrontaties. We begonnen erg goed, met veel lef en goed voetbal tussen de linies."

"We scoren een goede goal, na een knappe lange bal en loopactie. En ja, met Paul hebben we een afwerker pur sang staan he. Daarna scoren we via een lucky goal de 0-2. Na die rode kaart en vrije trap werden het nog 25 lange minuten. Dat was een moeilijke tijd op de bank", lachte de Nederlander.

"De jongens hebben nog maar eens getoond hoe sterk ze zijn op fysiek vlak. De jongens hebben er alles aan gedaan om de finale te halen. De ontlading was mooi, zowel bij mij als bij de spelers."

Opvallend: Sambi Lokonga kreeg, in tegenstelling tot de vorige onderlinge confrontatie, geen centimeter ruimte. "Ik ben altijd fan van de manier van voetballen van Anderlecht en je weet dat Sambi daarin een belangrijke schakel is. Als je hem aan banden kan leggen, sta je al heel ver. En dat heeft Thorstvedt vandaag erg goed gedaan."