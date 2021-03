Fares Bahlouli (ex-Standard) aan de slag in Oekraïense derde klasse: club verkocht honderden shirts met zijn naam

Doet de naam Fares Bahlouli nog een belletje rinkelen? Hij stond bekend als het nieuwe wonderkind van het Franse voetbal, maar brak echter nooit door. De middenvelder streek zelfs even neer in Luik, maar kon zich ook daar nooit doorzetten. Nu maakt hij 'indruk' in Oekraïne.

De 25-jarige Fransman werd opgeleid bij Olympique Lyon en trok nadien naar AS Monaco, maar hij slaagde er niet in om zich op het hoogste niveau door te zetten. In 2016 trok Bahlouli zelfs op huurbasis naar Standard in de hoop om zijn carrière te herlanceren, maar ook daar verzamelde hij geen minuut.

Nu zit zijn carrière nog steeds in het slop. Het voormalig wonderkind koos deze week voor een nieuw avontuur bij Metal Kharkiv, een Oekraïense derdeklasser. Toch blijft hij bijzonder populair. Ondanks dat de club niet beschikt over een fanshop besloot de voorzitter om enkele shirts van Fares Bahlouli online aan te bieden, en met succes.

De Franse supporters gingen meteen in op het aanbod. On een paar uur tijd werden meer dan 500 shirts verkocht. De aanvallende middenvelder had zijn carrière wellicht anders voorgesteld, maar blijft een bekende naam in het voetbalwereldje.