PSG lijdt verrassende nederlaag in de Ligue 1 na doelpunt van ex-aanvaller KAA Gent

FC Nantes heeft deze avond een verrassende overwinning geboekt in de Ligue 1. De Franse club haalde het met 1-2 van PSG. Draxler bracht de Franse topclub wel op voorsprong, maar Nantes ging erop en erover via Randal Kolo Muani en Moses Simon.

PSG kreeg deze avond de kans om dichter tot bij Lille te komen, want de ploeg van Jonathan David liet dit weekend punten liggen (0-0 gelijkspel) tegen AS Monaco. PSG begon ook goed aan de wedstrijd en kwam op voorsprong via de Duitser Draxler.

In de tweede helft zorgde FC Nantes voor een enorme verrassing, want ze gingen nog erop en erover. Eerst scoorde Randal Kolo Muani de gelijkmaker en even later scoorde Moses Simon, ex-aanvaller van KAA Gent, voor het winnende doelpunt. Zo blijft PSG op drie punten van Lille steken.