Sensationele terugkeer in de maak? 'Cristiano Ronaldo hoopt op hereniging, supporters reageren verdeeld'

Juventus moest de Champions League na een blammage tegen een tienkoppig FC Porto verlaten. Terwijl de Portugese superster het mikpunt werd van kritiek, schrijft de Spaanse media volop over een terugkeer naar Real Madrid.

De Spaanse sportkrant Marca beweert zelfs dat er opnieuw contact is geweest tussen de zaakwaarnemer van de goalgetter en zijn ex-ploeg. AS schrijft dan weer dat Florentino Perez, de voorzitter van Real Madrid, de hoofdbeslissing zal moeten nemen.

Het Italiaanse Corriere dello Sport vertelt dat Juventus, ondanks dat zijn contract nog loopt tot 2022, bereid is om mee te werken. Ze hopen een som van dertig miljoen euro te ontvangen. Cristiano Ronaldo staat niet weigerachtig tegenover een terugkeer naar de Spaanse hoofdstad.

De supporters daarentegen wel. Want volgens een enquête van AS zou niet iedereen even tevreden zijn over een eventuele terugkeer. 53% hoopt van wel, de resterende 47% ziet het liever niet gebeuren. Dat komt omdat hij na zijn vertrek hevige kritiek uitte. Daarnaast wordt de Koninklijke ook al een tijd gelinkt aan Mbappé en Haaland, dat zou dan plots niet meer aan de orde zijn.