Nmecha helemaal kapot van ontgoocheling: "En nu? De top vier hé, dat is alles voor ons nu"

Kan je Lukas Nmecha iets verwijten? Anderlecht had amper kansen en dan kijk je al snel naar de spits. Maar hoeveel bruikbare ballen heeft hij weer gekregen? De vraag stellen is ze beantwoorden.

Anderlecht was offensief weer niet op de afspraak. Vooral omdat er achter Nmecha amper iets gebeurde of dat de passes niet goed kwamen. "We zijn uiteraard ontgoocheld. We moeten leren uit dit verlies. Er waren toch een paar kansen die we hadden moeten afmaken. Zij maakten de weinige kansen wel af. De numerieke meerderheid? Het was moeilijk om kansen te creëren. Daar moeten we aan werken."

Anderlecht ging ook in de fysieke strijd ten onder in die slotfase. Genk hield vrij makkelijk stand. "Dat geven we niet graag toe, maar het was wel zo. En nu? Ja, gaan voor de top vier hé. Dat is nu alles voor ons, de club, de fans... Ik hoop dat we leren van onze nederlagen."