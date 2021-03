📷 In beeld: Genkse ontlading na het bereiken van de bekerfinale

KRC Genk maakte het zich in het slotkwartier nog knap lastig op bezoek bij Anderlecht, maar trok de kwalificatie voor de finale van de Croky Cup alsnog over de streep. De ontlading na het laatste fluitsignaal was groot in het Limburgse kamp. Dat bewijzen onderstaande beelden.

Revanche voor 2018 En zo mag viervoudig bekerwinnaar KRC Genk zich klaarmaken voor een nieuwe afspraak met de geschiedenis. Eind april strijden de Limburgers om bekerwinst tegen Standard in een heruitgave van de finale van 2018. In een ijskoude Heizel speelden Genk en Standard nauwelijks wat klaar. Pas in de verlengingen zorgde Renaud Emond met de enige goal van de partij, op aangeven van Mehdi Carcela, voor bekerwinst voor het Standard van Ricardo Sa Pinto.