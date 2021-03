Michael Verrips viel na de transfersoap met KV Mechelen in een zwart gat: "Ik zat compleet in de put"

Er ontstond veel commotie rond Michael Verrips na de matchfixing-zaak van KV Mechelen. De doelman stelde dat hij transfervrij was en wilde de club verlaten maar Malinwa werkte niet mee en trok naar de FIFA omdat het niet akkoord ging met zijn transfervrije status. Die soap liet zijn sporen na.

Het vertrek van Verrips bij KV Mechelen aan het einde van het seizoen 2018/19 had vlotter kunnen verlopen maar beide partijen raakten verwikkeld in een juridische strijd en die heeft zijn sporen achtergelaten bij de Nederlander. Het conflict zorgde ervoor dat de doelman niet meteen speelgerechtigd geraakte bij Sheffield United wat zijn kansen bij de Premier League-club al meteen hypothekeerden.

Zwart gat

In een interview met Voetbal International blikt hij terug op de donkere periode na zijn transfer. "Ik had met Sheffield afgesproken dat ik zou beginnen als tweede keeper, maar dat ik alle wedstrijden om de FA Cup en League Cup zou spelen. Ook zou ik beide competitiewedstrijden tegen Manchester United keepen, omdat onze eerste doelman Dean Henderson van hen was gehuurd en daardoor niet mocht spelen", vertelde de gewezen Mechelen-doelman.

Beloftes die de club uiteindelijk niet is nagekomen. "Door al het juridische gezeik, besloot Sheffield een andere tweede keeper te halen. Ik werd niet geïntegreerd in de eerste selectie en piste naast de pot. Ik zat compleet in de put", aldus Verrips.

Speelminuten

Ook dit jaar liep het niet echt lekker voor de Nederlander bij Sheffield. Hij raakte compleet uit beeld bij Sheffield met uiteindelijk een uitleenbeurt aan FC Emmen tot gevolg. Verrips wordt sinds februari februari uitgeleend aan de rode lantaarn uit de Eredivisie.

Ondanks dat de club nog steeds laatste staat in de competitie draait het voorlopig wel goed bij FC Emmen sinds de komst van de gewezen Mechelen-doelman. Zelf miste hij nog geen minuut in zes wedstrijden bij de Nederlanders die ondertussen al vier wedstrijden op rij ongeslagen zijn.