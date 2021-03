Historisch stadion van Union zorgt voor problemen: "Zelfs dat venster mogen we niet veranderen"

De Jupiler Pro League is met Union opnieuw een traditieclub rijker. Dat kan je zelfs letterlijk nemen want het oude stadion is zelfs een beschermd monument. Hierdoor mogen ze niet zomaar veranderingen aanbrengen en kunnen ze niet doorgroeien tot een moderne club.

De Brusselse club kreeg al heel wat lof toegezwaaid over hun historische stadion, maar nu lijkt het juist hun grootste obstakel richting het doorgroeien tot een stabiele ploeg in de hoogste voetbalafdeling. Het Joseph Marien Stadion is een beschermd monument waardoor er nauwelijks veranderingen doorgevoerd kunnen worden. Een uiterst gevoelige kwestie.

En dat is een groot (financieel) probleem voor de kampioen uit 1B. Ze hebben amper plaats om loges of Business Seats te plaatsen. Daarnaast is ook driekwart van het stadion niet overdekt. Hierdoor kunnen ze niet het nodige geld verdienen.

Het bestuur ligt ook wakker van het probleem maar zoekt naar mogelijke oplossingen: “Technisch gezien zal het stadion klaar zijn voor 1A, maar ideaal is het zeker niet. We mogen niet zomaar een nieuwe tribune zetten. Alles is een koninklijke schenking en dus beschermd, ook het park. We zullen keihard werken aan oplossingen: is het hier of elders? We willen investeren, maar niet zomaar delokaliseren”, vertelt Philippe Bormans, CEO van Union, aan Het Laatste Nieuws.

Ook de voorzitter van Union, Alex Muzio, grijpt met de handen naar het haar: “Zelfs dat venster veranderen, mogen we niet doen.”