Standard heeft al een eerste nieuwe aanwinst op het oog!

Standard maakt al werk van zijn kern voor volgend seizoen. Zo mag er een jong talent van PSG de komende dagen meetrainen.

Met het oog op volgend seizoen wordt er al stevig gewerkt in Luik. Zo meldt Sacha Tavolieri dat de club momenteel een testspeler van PSG onder zijn hoede heeft. De 17-jarige Mederick Francisco traint op dit moment mee bij de Rouches, en moet Mbaye Leye en co zien te overtuigen in een testperiode voor onbepaalde duur, luidt het bij de RMC Sports-journalist.



Francisco is een jonge Fransman die bij de voorbije jaren actief was bij de jeugdelftallen van Paris Saint-Germain. De defensieve middenvelder moet bij de Franse topclub niet rekenen op een profcontract, waardoor hij zijn geluk in België wil beproeven.