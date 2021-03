Oud-aanvaller van Inter is fan van Romelu Lukaku "Alleen Robert Lewandowski en Erling Haaland staan op zijn niveau"

Romelu Lukaku is ook dit seizoen op dreef in de Serie A. De Belgische aanvaller scoorde dit seizoen al 19 doelpunten in 26 wedstrijden in de Italiaanse competitie. Ivan Zamorano, een oud-aanvaller van Inter, is onder de indruk.

Ivan Zamorano vindt dat Inter de beste aanval van Europa heeft en dat Romelu Lukaku één van de beste spitsen ter wereld is op dit moment. De oud-spits van Inter gelooft dat slechts twee spelers in staat zijn om de Rode Duivel te evenaren. "Lukaku is nu echt een topspeler. Als we het alleen over een centrumspits hebben, staan enkel Robert Lewandowski en Erling Haaland op zijn niveau," vertelde hij bij Gazzetta dello Sport.

Ook Lautaro Martinez en Alexis Sanchez kregen lovende woorden van Zamorano. "Alexis Sanchez is eindelijk in topvorm, zowel fysiek als mentaal. Als hij fit is, is hij niet te stoppen. Het is jammer dat hij slechts een alternatief is en niet de eerste keuze, maar natuurlijk zijn er met Lautaro Martinez en Romelu Lukaku nog twee andere topspitsen. Zelfs Barcelona, Real Madrid of Juventus kunnen niet tippen aan Inter. Als ex-spits zou ik ze graag alle drie samen zien spelen, maar het hangt af van de wedstrijd en de tegenstander," besloot Zamorano.