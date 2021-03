Speler van FC Groningen in de belangstelling van Europese topclubs

De 21-jarige verdediger Gabriel Gudmundsson van FC Groningen staat in de belangstelling van enkele Europese topclubs.

Gabriel Gudmundsson staat onder de belangstelling van enkele Europese toppers. In Nederland is Ajax Amsterdam vragende partij om hem binnen te halen. Ook Duitse, Engelse en Italiaanse clubs zouden hem op hun lijstje hebben staan. Manchester City is één van de concrete pistes.

Volgens de Zweedse krant Aftonbladet zou het gaan om Borussia Dortmund, RB Leipzig en Napoli. "Belangstelling is leuk, maar ik focus me nu op Groningen. De rest komt na dit seizoen wel", zegt Gudmundsson aan Fotbollskanalen. Zaakwaarnemer Martin Dahlinm wil niet reageren.

Aftonbladet ziet vooral Napoli en Leipzig als de grootste kanshebbers om het Zweedse talent binnen te halen.