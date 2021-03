'Inter gelooft in plan en wil Mertens naar Milaan halen'

Internazionale FC wil de komende seizoenen het Italiaanse voetbal domineren. De Milanezen liggen op schema om de titel te winnen. Al wordt er ook al aan volgend seizoen gedacht.

Met Romelu Lukaku en Lautaro Martinez heeft Internazionale FC een koningskoppel in de aanval lopen. Maar de Nerazzurri denken al verder. Zo staat er een Rode Duivel op het verlanglijstje.

Volgens de Italiaanse media wil Inter een poging wagen om Dries Mertens naar Milan te halen. De 33-jarige Rode Duivel ziet zijn contract bij SSC Napoli in 2022 aflopen. Voorlopig is er nog geen sprake van een contractverlenging.

Baai van Napels

Het is nog maar de vraag in hoeverre zo’n transfer mogelijk zal zijn. Mertens is niet alleen clubtopschutter aller tijden van Partenopei, maar Driesje is vooral verknocht aan zijn leven in de baai van Napels.