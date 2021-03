Lukaku kan de eerste Belg worden die kampioen speelt in de Serie A

Nog nooit werd een Belg kampioen in de Serie A en daar kan dit seizoen eindelijk verandering in komen. Romelu Lukaku is met Inter Milaan goed op weg om voor het eerst in elf jaar nog eens kampioen te worden in Italië.

Romelu Lukaku staat met Inter Milaan knap op de eerste plaats in de Serie A. De voorsprong op eerste achtervolger AC Milan bedraagt momenteel al negen punten. Juventus staat tien punten achter, maar heeft wel een wedstrijd minder gespeeld. Met nog elf speeldagen te gaan komt een titel dichter en dichter voor Inter. Het zou de eerste keer zijn dat een Belg de Serie A wint. Ook als AC Milan kampioen zou worden, zou de eerste Belg die kampioen wordt in de Serie A een feit zijn. Alexis Saelemaekers speelt een knap seizoen bij de ploeg van Pioli. Hij was al goed voor twee doelpunten en drie assists in de Serie A. Velen hebben geprobeerd, niemand is geslaagd Al een resem Belgen passeerden in de Serie A, maar niemand kon zich er kronen tot kampioen. Dries Mertens speelt al sinds 2013 voor Napoli, maar de titel kon hij nog niet veroveren. In het verleden waren er ook spelers als Georges Grün die het in Italië probeerden. Grün won met Parma de beker en kon ook de Europacup II in de lucht steken met de Italiaanse club. Johan Walem kon met Parma ook een Italiaanse supercup op zijn palmares schrijven, maar nooit een titel.