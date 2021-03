🎥 Standard en Genk ontmoeten elkaar opnieuw in de finale, herbeleef hun laatste confrontatie in 2018

Het was nog even bibberen en beven voor een tienkoppig KRC Genk, maar uiteindelijk konden zij zich ten koste van Anderlecht plaatsen voor de finale van de Croky Cup. Daar zullen ze het opnemen tegen Standard. De Limburgers hebben nog een openstaande rekening te verheffen.

Standard en Genk zullen elkaar dus opnieuw ontmoeten in de finale van de Croky Cup. Het wordt een heruitgave van de editie in 2018. Toen werd een spannende finale pas beslist in de verlengingen. Renaud Edmond kroonde zich met het winnende doelpunt tot matchwinnaar en bekerheld. Het was voor de Rouches hun achtste bekeroverwinning uit de geschiedenis.