Toptalent van Valencia kiest voor Amerikaanse nationale ploeg

De 18-jarige Yunus Musah van het Spaanse Valencia zal voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten spelen.

De 18-jarige middenvelder van Valencia kon ook kiezen voor Engeland, Italië of Ghana. Maandag maakte de Amerikaanse voetbalbond echter bekend dat hij voor de Verenigde Staten kiest.

Mushah werd in New York geboren, maar zijn ouders zijn van Ghana. Hij groeide op in Italië en Londen, waardoor hij ook voor die landen kon kiezen. Tot 2019 speelde hij voor het jeugdelftal van Engeland, maar vorig jaar speelde hij twee oefenlands voor de VS.

“Ik denk dat het maar logisch is dat ik speel voor het land waar ik geboren ben”, zei Musah. “Het wordt een mooi avontuur, ik kijk ernaar uit.”

De Verenigde Staten kunnen met Giovanni Reyna (Borussia Dortmund), Sergino Dest (Barcelona), Weston McKennie (Juventus) en Christian Pulisic (Chelsea) heel wat youngsters opstellen.