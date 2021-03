Bayern München maakt favorietenrol waar en blijft op koers om Champions League (opnieuw) te winnen

Bayern München heeft vanavond ook in eigen gewonnen van SS Lazio. De wedstrijd was in principe overbodig. De Duitse grootmacht stoot vanzelfsprekend door naar de kwartfinale.

Der Rekordmeister won in Rome met 1-4. Met andere woorden: SS Lazio had in Beieren een mirakel nodig om de kwalificatie alsnog af te dwingen. En dat is niet gebeurd. Ook in de Allianz Arena won Bayern München. De Duitse doelpunten werden gescoord door Robert Lewandowski en Eric Maxim Choupo-Moting. Marco Parolo zorgde in de slotfase voor de eerredder. Belgische link Voor de volledigheid: bij de Italianen kwam Andreas Pereira na de rust op het veld. De Braziliaanse Belg zorgde voor de assist bij het doelpunt van de Romeinen.