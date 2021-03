Eddy Snelders wil Hazard op het EK zien: "Anders minder kans op eindwinst"

De nieuwe blessure van Eden Hazard is geen goed nieuws voor de Rode Duivels. Eddy Snelders is ervan overtuigd dat hij het EK kan halen.

Eddy Snelders was assistent bij de Rode Duivels, van 1997 tot 1999 en 2002 tot 2005. Hij rekent voor het EK nog op een terugkeer van Eden Hazard. “Eden is een explosief type en die kunnen snel in vorm zijn”, zegt hij aan GVA.

Ook als hij niet meteen inzetbaar is, kan hij nog van nut zijn volgens Snelders. “De bondscoach zal hem zelfs geblesseerd meenemen als hij op het toernooi nog kan spelen. Dat deed hij op het WK met Kompany toch ook? Die speelde in de groepsfase ook niet en hij stond er in de tweede ronde.”

Het EK winnen zonder Hazard zal volgens Snelders veel minder gemakkelijk lukken. “Op het WK in Rusland was hij de man die de groep bij de hand nam en door moeilijke momenten sleurde. De Duivels beschikken over een uitgebalanceerd geheel, maar zonder een goede Hazard, en Witsel is ook al afwezig, wordt de kans op winst minder groot.”

Als het echt niet lukt om Eden Hazard mee te nemen naar het EK, dan moet er volgens Snelders gezocht worden naar een man in vorm: “Carrasco, Thorgan, Trossard, De Ketelaere... Dat ze zich in de komende wedstrijden tonen.”