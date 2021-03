Zorgt Dinamo Zagreb voor een mirakel? Spurs hunkeren naar prijs

The Spurs reizen met een mooie bonus af naar Kroatië. De heenwedstrijd werd thuis comfortabel gewonnen met 2-0, maar voetbal heeft ons al vaker verrast. Kijken we naar een formaliteitswedstrijd, of gaan de Kroaten uit Zagreb feestend de nacht in?

Dinamo Zagreb

Te sterk voor de eigen competitie, met negen titels in de laatste 10 jaar, maar de Europese competities blijken vaak een trapje te hoog. Het is pas de tweede keer dat ze de achtste finale halen in de Europa League. Maar ze zullen het moeten doen zonder coach Mamic zijn, die opstapte na zijn veroordeling tot een gevangenisstraf.

Het plotse wegvallen van de coach zal uiteraard zijn effecten hebben op de spelersgroep. Oud-speler Krznar neemt zijn plaats op de bank in. Krijgt Kznar extra motivatie in de ploeg, of schudt het opstappen van Mamic de voorbereiding van Zagreb helemaal dooreen?

De schade in Londen werd beperkt tot 2-0, maar het kon heel wat hoger oplopen. Al lagen er ook kansen voor Dinamo Zagreb om zelf tot scoren te komen. Een uitgoal had een wereld van verschil gemaakt. Dit weekend werd alvast met 0-5 vertrouwen getankt tegen Varazdin. Scoren kunnen ze dus, nu wordt het kwestie om die lijn door te trekken naar Europa.

Spurs

Het is maar liefst 13 jaar geleden dat ze nog eens een trofee in hun prijzenkast mochten plaatsen. De Spurs hunkeren naar een prijs, en de weg lijkt alvast open te liggen. The crazy one, Mourinho, heeft ervaring met deze trofee boven zijn hoofd tillen. Hij won ‘m in 2017 namelijk al een keer met Manchester United.

Hij zal toch even in z’n haren krabben. De ziekenboeg van Tottenham heeft namelijk weer z’n werk, nu Son een hamstringblessure opliep tegen Arsenal. Of hij speelklaar raakt, is hoogst onzeker. Zeker is wel dat Hojberg de wedstrijd zal missen, hij is namelijk geelgeschorst.

Spelverloop

Het kan twee kanten uit in dit duel. Een mogelijk scenario is dat Zagreb vroeg de ban breekt, en we een spektakelstuk te zien krijgen. Sterspelers Orsic of Petkovic zouden zomaar de Kroatische hoop kunnen doen oplaaien.

Het andere scenario is dat we naar een formaliteit kijken. Mourinho is gekend om zijn parkeerkunsten, en zou wel eens een Londonse bus kunnen parkeren. In dat geval zal er heel weinig te beleven zijn. Laat ons hopen op optie één!

Een paar interessante bets?

Een Kroatische stormloop om de wedstrijd te beginnen? Ze moeten op zoek naar doelpunten, en een goal van Zagreb in de eerste helft levert je maar liefst 2,40 keer je inzet op!

Of denk je dat bus wordt geparkeerd en zal standhouden? Je krijgt 1,95 keer je inzet op betFIRST als er minder dan drie doelpunten vallen in dit duel.

Volgens betFIRST is Tottenham zelfs favoriet om de Europa League te winnen. Je krijgt momenteel 4,25 keer je inzet als ze deze beker in hun prijzenkast weten te plaatsen. Durf jij hierop te wedden?