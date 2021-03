Flinke opsteker voor KV Mechelen: twee defensieve sterkhouders keren terug op training

KV Mechelen leek na een goede reeks op weg naar een plaats in de top acht, maar de voorbije weken sputterende de motor even. Ze moeten nog heel wat werk opknappen, maar kregen alvast goed nieuws te horen in aanloop naar de clash tegen OHL.

Want volgens Gazet van Antwerpen stonden twee defensieve sterkhouders opnieuw op het trainingsveld. Wouter Vrancken kan zondag dus rekenen op de diensten van Issa Kabore en Thibault Peyre, die voldoende gerecupereerd zijn voor het interessante duel tegen Oud-Heverlee Leuven. Dat moet een boost zijn voor KV. Ze hebben namelijk de punten dringend nodig wil het nog in aanmerking komen voor de play-offs. Ze staan in de stand op plaats tien en komen momenteel twee punten tekort voor het laatste ticket. De komende weken zullen ze daar tegen OHL, STVV, Zulte Waregem en KV Kortrijk verandering in proberen te brengen.