Nils Schouterden speelde bijna weer aan Den Dreef: "Ik moet toegeven dat het pijn deed"

Nils Schouterden speelt sinds de jaarwisseling bij het Cypriotische AEK Larnaca. Onze landgenoot vertrok toen bij Eupen al leek hij eerst op weg naar OHL, bij wie hij in het verleden ook al actief was.

In plaats van in het zonnige Cyprus te voetballen had Schouterden even goed nu aan Den Dreef actief kunnen zijn vertelt hij in een interview met Het Nieuwsblad.

Transfer

"Mijn makelaars Bjorn Ruytinx en Stijn Francis zijn daar effectief mee bezig geweest. Ze zochten nog een linksback die de club kent en goed ligt bij de supporters. Bjorn zei dat er geen beter moment dan nu was om terug te keren. Van het financiële lag ik niet wakker. Ik ging bij wijze van spreken met de fiets gaan. De reden van de njet? Ik sprak er nog over met mijn docent bij de Uefa B cursus. Hij vertelde me dat je op mijn leeftijd een kostenpost bent en dat je niks meer opbrengt", zegt de gewezen Eupen-speler.

Toch vindt Schouterden het ergens ook jammer dat de transfer naar OHL niet is doorgegaan: "Ik hoorde dat Marc Brys en Issame Charai positief waren over mij. Maar goed, ik heb me erovergezet. Al deed het pijn. Dat geef ik toe. Ik ging mij voor honderd procent gesmeten hebben", vertelt onze landgenoot.

Cyprus

De transferperikelen liggen ondertussen in het verleden voor Schouterden die nu actief is bij het Cypriotische AEK Larnaca waar hij zich nog wel een tijdje ziet blijven al sluit hij een terugkeer naar België toch ook niet volledig uit.

"De realiteit is dat ik op dit moment – in mijn hoofd althans toch – eraan denk om mijn profcarrière hier op Cyprus af te sluiten. Aan de andere kant: God weet wat er nog allemaal gebeurt. Ik verzorg mezelf goed, dus ik kan nog wel even mee. Bij mijn voorstelling vielen er hier een paar van hun stoel toen ze hoorden dat ik een dertiger ben. Babyface, hè”, aldus een grappende Schouterden.