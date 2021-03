Zlatan Ibrahimovic is niet meer geblesseerd en speelt vanavond tegen ex-ploeg

AC Milan ontvangt vanavond Manchester United in het San Siro. In de heenwedstrijd moest de Italiaanse ploeg het doen zonder hun sterspeler, Zlatan Ibrahimovic. Nu is hij weer fit en zit hij in de selectie voor de terugwedstrijd in de achtste finales tegen zijn ex-club, Manchester United.

Vanavond speelt AC Milan in eigen huis tegen Manchester United. In de heenwedstrijd had Manchester United moeite om te scoren. Harry Maguire liet op onwaarschijnlijke wijze de kans op de 1-0 liggen. In de 50ste minuut kopte Amad Diallo de 1-0 op het scorebord. United viel na die voorsprong in slaap en zoals vaak in het voetbal volgde in de toegevoegde tijd het spreekwoordelijke deksel op de neus. Simon Kjaer kopte op een corner in de 92ste minuut de bal in het dak van het doel. Met 1-1 had de Italiaanse ploeg van coach Pioli de beste uitgangspositie vergaard voor de terugwedstrijd van vanavond.

Vanavond kan AC Milan rekenen op hun sterspeler, Zlatan Ibrahimovic. De Zweed miste de heenwedstrijd door een probleem met zijn adductorspier. Vanavond zal de 39-jarige topspits er wel bij zijn. Hij zit voor het eerst sinds eind februari weer in de selectie bij de Milanezen. Ibrahimovic speelde 53 wedstrijden in het shirt van The Red Devils. Hij wist daarin 29 keer de weg naar doel te vinden en deelde ook tien assists uit. Ondermeer door een kruisbandblessure miste hij veel wedstrijden bij Manchester United.