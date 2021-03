🎥 Graziano Pellè: 1m94 maar lenig genoeg voor deze fantastische omhaal

Kent u Graziano Pellè nog? De 35-jarige Italiaanse aanvaller speelde in het verleden onder meer bij Feyenoord, AZ en in China maar speelt ondertussen opnieuw in Italië bij Parma. En daar toonde hij vrijdagavond dat hij nog steeds in topconditie verkeert.

In 2012 verliet Pellè de Italiaanse competitie. Hij werd toen door Parma verkocht aan Feyenoord en na een omzwerving bij Shandong Luneng in China belandde de Italiaan opnieuw bij Parma in 2021. Pellè tekende in februari een contract tot medio 2021. Na negen jaar maakte hij vrijdag opnieuw een doelpunt in de Italiaanse competitie en wat voor één. Graziano Pellè 🔥🔥🔥#SaintsFC pic.twitter.com/Sb6JAcAsNq — Franco (@francosaint17) March 19, 2021 De omhaal zou Parma de drie punten kunnen opleveren, drie heel belangrijke punten want de club stond voor het duel van vrijdagavond tegen Genoa op een gedeelde laatste plaats. Met een overwinning zouden ze op gelijke hoogte komen met Cagliari en op één punt van de redding staan.