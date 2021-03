Benteke én Hazard op het EK samen op het veld: "Hij zei me dat hij op het EK zal zijn"

Christian Benteke heeft Michy Batshuayi bij Crystal Palace naar de bank geduwd. Benteke hoopt op het EK op het terrein te staan, naast Eden Hazard.

Wordt Benteke de nummer twee na Romelu Lukaku? “Het is de coach die beslist. Ik kijk niet naar Michy of de anderen, maar naar mezelf”, zegt hij aan Het Nieuwsblad. “Wat ik wel kan zeggen, is dat ik denk dat ik meer speeltijd verdien.”

Met het forfait van Lukaku voor de interlands lijkt dat er wel te komen. In 2020 speelde Benteke slechts 22 minuten voor de Rode Duivels. “Vooral tijdens de laatste interlandbreak heeft me dat gestoord. Daarvoor begreep ik het. Door mijn situatie bij mijn club was het moeilijk om iets te eisen. Maar de laatste keer was er een vriendschappelijke match en twee matchen in de Nations League. In die oefenmatch had ik toch verwacht te spelen.”

Benteke wil ook met Eden Hazard op het EK schitteren. “Ik heb met hem gesproken. Hij zei dat het niet zo erg is. Hij zal op het EK zijn. Ik vind het erg voor hem. Tien jaar heeft hij zonder probleem op het hoogste niveau gespeeld, en nu zit hij in een periode waarin hij zich makkelijker blesseert. Maar ik vind niet dat je hem een fragiele speler mag noemen. Hij is in een periode dat hij makkelijker blessures oploopt dan anderen, maar je mag niet vergeten dat hij iemand is die veertig tot vijfenveertig matchen per jaar speelde zonder blessure.”