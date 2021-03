Sterkhouder Beerschot opnieuw opgeroepen voor nationale ploeg: selectie voor het EK lijkt in de maak

Raphael Holzhauser is één van de revelaties dit seizoen in de Jupiler Pro League en ook Franco Foda, de bondscoach van Oostenrijk, lijkt in de dirigent van Beerschot te geloven. Holzhauser wordt namelijk opnieuw opgeroepen.

Franco Foda, de bondscoach van Oostenrijk, heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de WK-kwalificatiewedstrijden en daarin is opnieuw plaats voor Raphael Holzhauser. De dirigent van Beerschot heeft opnieuw een selectie beet. Holzhauser, dit seizoen al goed voor straffe statistieken (14 doelpunten en 15 assists in 30 wedstrijden), lijkt zo ook aanspraak te maken op een selectie voor het Europees Kampioenschap deze zomer. Derzeit leider keine großen Neuerungen. Dieser #Grosskader steht derzeit auf Papier. Fix ist aber, dass uns Adrian #Grbic definitiv nicht gegen Schottland zur Verfügung stehen wird. #SCOAUT #AUTFRO #AUTDEN pic.twitter.com/Wwl1WxeI6u — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) March 19, 2021

Lees ook... Beerschot breidt bestuur verder uit met bedrijfleidster