Hein Vanhaezebrouck woedend op het Referee Department: "Als een coach zoveel fouten maakt, vliegt hij buiten"

Hein Vanhaezebrouck was niet te spreken over het Referee Department na de wedstrijd tegen Club Brugge. Maandag, net na de wedstrijd leek hij het rustig te houden, maar nu doet hij zijn beklag.

De coach van Gent was niet te spreken over de twee strafschopfases in de topper tegen Club Brugge: "We hebben 0-4 verloren, men schreef dat Brugge schroot maakte van AA Gent. Dan zeg ik: wie dat schrijft, heeft de match wellicht niet gezien. Want dat schroot was toch redelijk stevig in de eerste helft. Het had eigenlijk op voorsprong moeten staan, tot twee keer toe" vertelt hij bij HLN. “Ik was aanvankelijk nog voorzichtig in het beoordelen van die eerste fase, maar ik heb ze in detail teruggezien. Sorry, maar ook dat was penalty hé", voegt de kwade coach er nog aan toe.

Volgens Vanhaezebrouck ligt het probleem niet bij de scheidsrechters, maag bij hun bazen van het Referee Department: “Als je waardering wil, dan moet je die ook verdienen. Als je nu eens wel babbelt - als het u goed uitkomt - en de andere keer niet, hangt dat dan af van wie de betrokken partijen zijn? Sorry, als je op die manier handelt, dan kan ik weinig respect opbrengen voor degenen die daar verantwoordelijkheid voor dragen. Wij staan voor vier belangrijke wedstrijden, waarin we eerst en vooral naar onszelf moeten kijken. Maar het minste wat we kunnen vragen, is dat we ook correct beoordeeld worden op het veld”, gaat Vanhaezebrouck door tegen HLN. Om te besluiten zei hij nog: "Tja, geen verwijt aan de refs hoor maar ik zie veel dingen die veel beter kunnen. Er worden teveel vermijdbare fouten gemaakt. Als een coach zoveel fouten maakt, staat hij op straat. En een speler zou uit de ploeg vliegen. Iedereen maakt wel eens fouten maar bij de VAR moet dat echt tot een minimum beperkt blijven."