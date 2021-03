Lewandowski maakt op zijn eentje brandhout van Stuttgart zonder de geblesseerde Mangala

Dankzij drie doelpunten van Robert Lewandowski wint Bayern München vlot van Stuttgart dat het zonder landgenoot Orel Mangala moest doen.

Bij VFB Stuttgart was kersvers Rode Duivel Orel Mangala er niet bij omwille van een blessure. Dit was een groot gemis op het middenveld van Stuttgart tegen een ontketend Bayern München.

Na 12 minuten werd Davies van Bayern al met een rode kaart van het veld gestuurd. Dit maakte geen verschil want 6 minuten later opende Lewandowski de score. Zijn tweede doelpunt van de middag viel 5 minuten later en toen stond het al 3-0 op het bord. Het tweede doelpunt van de middag werd gemaakt door Gnabry.

5 minuten voor rust stond de eindstand al op het bord. Een zuivere hattrick van Lewandowski zie zijn reputatie van doelpuntenmaker nog eens extra glans geeft.