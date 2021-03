🎥 VAR veroorzaakt (opnieuw) discussie, deze keer op le Canonnier: "Ik begrijp het echt niet"

Zaterdagavond kroop KV Oostende door het oog van de naald op Le Canonnier. De Kustploeg zette pas in de slotseconden de 0-1 voorsprong op het bord. Dankzij het late doelpunt deden ze opnieuw een gouden zaak in de stand.

Een diepe zucht op de bank van de bezoekers. KVO leek gefrustreerd achter te blijven, maar Makhtar Gueye scoorde in minuut 92 alsnog het winnende doelpunt. Met deze driepunter zet het Anderlecht opnieuw onder druk, paars-wit kan zich geen nieuwe misstap veroorloven.

De wedstrijd had nochtans veel vroeger in een definitieve plooi gelegd kunnen worden. Fashion Sakala dacht dat hij Oostende in de eerste helft op voorsprong had gezet, maar daar stak de VAR een stokje voor. Scheidsrechter Put ging naar de beelden kijken en keurde het doelpunt af.

Al weet eigenlijk niemand waarom: “De scheidsrechter zei me dat ik buitenspel stond en dat ik Ciranni hinderde in te grijpen, maar ik begrijp het echt niet. Want er is absoluut niemand tussen mij en de bal", reageerde Arthur Theate achteraf.

Maar uiteindelijk wisten ze in het slot dan toch te winnen, en dat is alles wat de 20-jarige verdediger zich wil herinneren. "We hebben vandaag drie punten gehaald, dat is het belangrijkste. Dat zal het team een boost geven voor de komende weken."