Dries Mertens helpt Napoli voorbije AS Roma en heeft 100e competitietreffer voor de Italiaanse club beet

Napoli heeft een belangrijke overwinning geboekt in de Serie A. De club haalde het in de topper van AS Roma met 0-2. Beide doelpunten vielen in de eerste helft en werden gemaakt door Dries Mertens. Vooral zijn eerste doelpunt, een vrije trap, was een beauty. Toch zal zijn tweede doelpunt nog net iets specialer voor hem zijn, want het was de 100e competitietreffer van Mertens in het shirt van Napoli. Door deze zege staat Napoli nu alleen op de vijfde plaats met drie punten voorsprong op AS Roma.