Jonge landgenoot van Europees voetbal naar degradatiestrijd met Willem II: "Het is echt bizar, maar tegelijkertijd ook leerzaam"

Vorig seizoen beleefde Willem II onder impuls van landgenoot Mike Trésor een indrukwekkend seizoen, maar dit jaar loopt het compleet vierkant bij de Tilburgse club. De belofteinternational moet de komende weken nog hevig aan de bak om in het slot alsnog een degradatie te vermijden.

De 21-jarige middenvelder toonde zich met zijn sierlijke spel, voetballend vermogen en technische hoogstandjes, maar dit seizoen blijft het echter beperkt. Hij moet met zijn club strijden om het behoud waardoor de grove middelen worden bovengehaald: “Ik moet me nu schikken naar het team toe. Je moet je verdedigende taak altijd goed invullen, maar in deze nare situatie moet je op dat gebied een tandje bijsteken”, verklaart hij aan Omroep Brabant.

Het kan dus snel gaan in het voetbal. Deze zomer speelden ze nog kwalificatiewedstrijden voor de Europa League, maar moesten ze uiteindelijk de duimen leggen voor Antwerp-killer en inmiddels ook Schots kampioen Rangers: “Het is echt bizar, maar tegelijkertijd ook leerzaam. Je moet elke dag je uiterste best doen om zoveel mogelijk bij te kunnen dragen aan het team.”

Willem II staat in de stand momenteel op een zestiende plaats en moet dus (virtueel) aantreden in de barragewedstrijden. Het verschil met het eerste veilige plekje boven de degradatiestreep bedraagt nauwelijks één punt: "Het vertrouwen groeit. Dat moeten we vasthouden”, concludeert Mike Trésor.