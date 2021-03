Neymar meteen beslissend voor PSG in de titelstrijd?

Pochettino heeft laten weten dat Neymar opnieuw beschikbaar zou zijn voor PSG in één van hun belangrijkste wedstrijden in de strijd om de titel tegen Lyon. Zowel PSG als Lyon delen de tweede plaats met 60 punten, ze volgen op 3 punten van leider Lille. Dit duel wordt van groot belang!

Nog nooit spannender in Ligue 1

Het verschil tussen Lille, leider in de Ligue 1 en Monaco, nummer 4 is momenteel slechts 4 punten. Met nog 9 speeldagen op de kalender was het in de afgelopen jaren nog nooit zo spannend bovenaan de competitie. PSG won de titel maar liefst 7 keer in de afgelopen 8 jaar en de verwachtingen van het bestuur zullen dit jaar opnieuw enorm hoog zijn.

Wint Lyon opnieuw van PSG?

Beide teams stonden dit seizoen al tegenover elkaar, in december wonnen ze 0-1 van Neymar en co. Lyon kon PSG toen uit hun spel halen en zorgde ervoor dat er weinig gevaar op doel. Vandaag zal het enorm moeilijk worden om Neymar, Mbappé en Di Maria af te stoppen. Maar de eerdere ontmoeting zal hun veel vertrouwen geven om opnieuw een goed resultaat neer te zetten.

Bekeroverwinning geeft PSG vertrouwen

Afgelopen week won PSG een enorm belangrijke wedstrijd in voor de Coupe de France tegen Lille met 3-0. Mbappé toonde nog maar eens zijn waarde met 2 doelpunten tegen één van de beste ploegen in Frankrijk. Het zal belangrijk zijn om dit gevoel mee te kunnen nemen naar Lyon, want PSG tegen Nantes dure punten liggen in de strijd om de titel.

Wat zijn de interessante weddenschappen?

Volgens betFIRST belooft het alvast een spannend duel te worden, betFIRST geeft Lyon 32% kans om te winnen, een gelijkspel krijgt 25% kans en met 43% kans op een overwinning is PSG de lichte favoriet om het duel in het Zuiden van Frankrijk te winnen. Dit zorgt voor een opvallend mooie notering bij een overwinning van PSG, je krijgt 2.35 keer je inzet bij betFIRST.

Wanneer we gaan kijken naar de statistieken van de onderlinge duels in de afgelopen 2 jaar, dan valt het meteen op dat er steeds veel corners vallen. Bijna steeds 10 of meer corners! Met Neymar op de flank bij PSG, verwachten we vandaag opnieuw veel actie over de flanken! Vallen er 9 of meer corners? Dan krijg je 1.76 keer je inzet bij betFIRST.