Discriminatie is en blijft een probleem: 1 op 3 jeugdspelers wordt ermee geconfronteerd

Het zijn trieste cijfers. 37 procent van de jeugdvoetballers werd in de afgelopen twee jaar geconfronteerd met racisme, dat is ruim 1 op 3. Bij meisjes gaat het zelfs om meer dan de helft. Toch is er ook nog goed nieuws. Het aantal incidenten vergeleken met 2005 gedaald.

Discriminatie is en blijft een probleem in het voetbal. Ook het jeugdvoetbal is daar geen uitzondering op meldt Sporza. De Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid van de KU Leuven voerde op aanvraag van de Belgische voetbalbond (KBVB) onderzoek naar discriminatie in het jeugdvoetbal. Het onderzoek liep tussen juni 2020 en maart 2021. De resultaten zijn opvallend. "37% van de jeugdspelers zegt zelf het slachtoffer van discriminatie te zijn geweest. Bij meisjes gaat het zelfs over de helft van alle speelsters", vertelt Ellen Huyge van de KU Leuven. Goed nieuws Toch is er ook goed nieuws. Wanneer de cijfers van nu vergeleken worden met die vanuit 2005 zien we wel degelijk een positieve evolutie omtrent discriminatie al geldt wel de regel: hoe ouder de spelers, hoe meer incidenten. Dat heeft mogelijk ook te maken met de afschaffing van een klassement tot de leeftijd van dertien jaar. Daardoor wordt de competitiefactor weggehaald waardoor de gemoederen minder snel verhit geraken.