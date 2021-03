Gert Verheyen bikkelhard voor de VAR: "Onbekwaam"

Iedere week zorgt de VAR wel om één of andere reden voor commotie, tot ergernis van Gert Verheyen. De analist is niet mals voor de VAR.

"De videoref was bij uitstek de slechtste dit weekend. Alweer", klinkt het in zijn analyse bij Het Nieuwsblad. De analist neemt geen blad voor de mond en doet zijn beklag over de werking van de VAR.

"De invoering van de VAR zou eigenlijk voor minder discussies moeten zorgen maar hij zorgt echter voor meer discussie door wat hij beslist. Of niet beslist. Spelers, coaches, ze snappen er niets meer van. Ik ook niet.", klinkt het gefrustreerd bij Verheyen.

Afkeer

Wat de gewezen Oostende-trainer vooral stoort is dat er geen lijn in de beslissingen van de videoref zit. "Dat de ene ref al anders oordeelt dan de andere over dezelfde fases, is al hoogst ergerlijk. Die inconsequentie zet zich door bij de VAR, die soms tussenkomt en rood eist, maar op andere momenten het gewoon laat passeren. Dit zorgt bij de neutrale voetballiefhebber voor een afkeer van het voetbal op zich. Dat is heel kwalijk.", aldus Verheyen.