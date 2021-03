Union wil niet verhuizen, maar zal het op een dag moéten doen: "Ooit gaan we het stadion teruggeven in een betere staat dan we het gekregen hebben"

Union SG voetbalt volgend seizoen opnieuw in de hoogste Belgische voetbalklasse. De Brusselse traditieclub brengt met het Joseph Mariënstadion één blok voetbalnostalgie mee. Al zal de club het iconische stadion op termijn moéten verlaten.

“Ik vrees dat het stadion ons niet gaat toelaten om onze ambitie na te jagen”, aldus Philippe Bormans enkele dagen na het titelfeest. En dat stadiondossier ligt héél gevoelig. Union SG wil niet verhuizen, maar aanpassingen aan het stadion zijn onmogelijk door het statuut van Belgisch Cultureel Erfgoed.

Union doet er alles aan om het stadion te verfraaien, maar zelfs voor de vervanging van een deur moet bij wijze van spreken toestemming worden gevraagd. Ook een oefencomplex is er niet. La Vieille Dame werkt de dagelijkse oefensessies af in Lier.

Het oefencomplex op de huidige site en een stadion in de buurt is alvast een reële optie

“Het klopt dat we verplinterd zijn”, gaat de CEO verder in Het Laatste Nieuws. “Maar ons eerste doel is nu investeren in de ploeg en in het stadion. De rest volgt wel. Het oefencomplex op de huidige site en een stadion in de buurt is alvast een reële optie.”

Al blijft iedere Unionist liefst gewoon in het Joseph Mariënstadion. “Het ligt allemaal heel gevoelig. Wij hebben dit stadion gekregen, in huur. En daarbij hoort het stamnummer. Onze historie is een patrimonium, een Brusselse trots. Ooit gaan we het stadion teruggeven in een betere staat dan we het gekregen hebben.”