Het seizoen van de waarheid voor Lierse Kempenzonen: "Volgend jaar zijn er geen excuses"

Lierse Kempenzonen kende alles behalve een goed seizoen. De Pallieters bengelden constant onderaan het klassement en kunnen enkel de beloften van Club NXT achter zich laten. Normaal gezien volgde dus de degradatie voor hen maar corona besliste daar anders over.

Club NXT het beloftenteam van Club Brugge staat allerlaatst in 1B maar die kunnen niet degraderen naar 1e Nationale dus dan wees alles erop dat Lierse Kempenzonen de dupe ging zijn. De Pallieters staan pas zevende en dus voorlaatste in de stand op maar liefst zestien punten van RWDM dat zesde staat.

Corona

De degradatie leek dus onafwendbaar voor de mannen van Tom Van Imschoot maar voor het tweede jaar op rij speelde corona in hun voordeel. De competitie in 1e Nationale werd stopgezet en daardoor komt er geen enkele ploeg uit die reeks in aanmerking voor de promotie naar 1B. Geen stijger betekent ook geen daler en dus komt Lierse K. zo goed weg.

Nochtans was de promotie naar 1B voor dit seizoen misschien wel een vergiftigd geschenk voor de club. Ze wisten pas laat met zekerheid dat ze in die reeks zouden uitkomen waardoor ze zich niet optimaal hebben kunnen voorbereiden.

Voorzitter Luc Van Thillo ziet daar een oorzaak in voor het zwakke seizoen van de Pallieters. "Dit is een zeer moeilijke reeks en we hadden pas op het laatste moment zekerheid dat we in deze reeks zouden belanden. We wilden wel versterkingen halen, maar een aantal spelers durfde daardoor de stap niet te zetten", vertelt hij aan Sporza.

Toekomst

Toch beseft ook de voorzitter dat het zo niet kan blijven duren al is hij hoopvol voor volgend seizoen. "We weten dat ons niveau beter moet, maar nu zal het wel lukken. We hebben meer ervaring nodig en zullen die gaan halen. Maar we blijven wel onze weg bewandelen: jong en Belgisch. Voor die identiteit hebben we bewust gekozen", aldus Van Thillo.

Hij wordt daarin bijgestaan door trainer Tom Van Imschoot: "Het is atypisch dat we nu al weten dat we in 1B blijven, dus voor volgend jaar zijn er geen excuses. De voorsprong die we nu krijgen, zullen we proberen te houden al blijft onze visie wel heel duidelijk: we halen liever Belgen dan derderangsbuitenlanders."

Jeugdwerking

Het feit dat de jeugd van Lierse K. opnieuw mag aantreden bij de elite is ook noodzakelijk om die identiteit te versterken. "Dirk Gyselinckx (technisch coördinator, red) heeft de laatste jaren fantastisch werk geleverd. We hebben enorme stappen gezet en dit is echt verdiend", vertelt de voorzitter.

Één ding is zeker Lierse K. zal in ieder geval diep in de buidel moeten tasten wil het volgend seizoen competitiever voor de dag komen dan dat het dit seizoen het geval was.