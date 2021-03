Peter Vandenbempt zou een opvallende wissel doorvoeren bij de Rode Duivels: "Voor mij is dit een no-brainer"

Timothy Castagne is aan een sterk seizoen bezig bij Leicester. Hij ontpopte zich in zijn eerste seizoen bij The Foxes meteen tot een basisspeler en daardoor stijgen zijn speelkansen bij de Rode Duivels zo vindt ook analist Peter Vandenbempt. Al moet er dan ook altijd iemand wijken...

Timothy Castagne is aan een uitstekend seizoen bezig bij Leicester. Ze staan momenteel derde in de Premier League en kwalificeerden zich afgelopen weekend voor de halve finales van de FA Cup. Met reeds 23 optredens dit seizoen speelde de rechtsback een bepalende rol in het succes van The Foxes. Hij lijkt nu wel echt te solliciteren naar een basisplaats bij de Rode Duivels.

De sterke prestaties van Castagne werden ook opgemerkt door Peter Vandenbempt vindt dat hij een kans verdient. "Castagne moet de voorkeur krijgen op Meunier", zegt de analist aan Sporza. "De Meunier van nu is gewoon niet goed genoeg. En Castagne is wel heel goed. Voor mij is dit een no-brainer."

Status

Een logische wissel volgens Vandenbempt al beseft ook hij dat dat misschien makkelijker is gezegd dan gedaan. "De verdiensten van Meunier bij de nationale ploeg kunnen niet overschat worden. Hij heeft zich ongelooflijk ontwikkeld. Maar hij heeft een heel moeilijk seizoen. Hij liet slechts heel zelden de beste versie van zichzelf zien. Castagne daarentegen heeft dat wel getoond. Bij Leicester City, een van de allerbeste clubs in de Premier League. Bovendien heeft hij nog nooit ontgoocheld bij de nationale ploeg", aldus de analist.

Heeft bondscoach Roberto Martinez het lef om Meunier aan de kant te zetten en Castagne een kans te geven?