Temmen de Rode Duivels deze keer hun zwarte beest: Wales reist af met enkele oude bekenden

De eerste kwalificatiewedstrijden voor het WK 2022 in Qatar staan op het programma. De Rode Duivels beginnen woensdag met een confrontatie in eigen huis tegen Wales. We krijgen er spontaan terug koude rillingen van.

Op het EK 2016 in Frankrijk rekenden de Rode Duivels zich al rijk, maar plots gingen ze in de kwartfinales onverwachts onderuit tegen underdog Wales, de weg naar de finale en het eerste succes van de Gouden Generatie leek nochtans open te liggen.

De nationale helden begonnen furieus aan de wedstrijd. De rake knal van Radja Nainggolan deed de Belgische bevolking al dromen van meer, de gelijkmaker van Ashley Williams leek slechts een schoonheidsfoutje. De alarmbellen gingen pas echt af na de fraaie treffer van Hal Robson-Kanu. De Welshe spits stuurde met één sublieme beweging drie verdedigers de foute kant op. Uiteindelijk kopte Sam Vokes de 3-1 pandoering op het bord. Een litteken in het Belgisch voetbal.

Ondertussen zijn we bijna vijf jaar verder en krijgen we een herkansing. Voor wie moeten we deze keer uitkijken?

Ex-Genkie op de bank

Op de bank zitten meteen enkele bekende namen. Ryan Giggs speelde 24 jaar bij Manchester United en kwam ook 64 keer uit voor de nationale ploeg. Na dertien landstitels in Engeland en tweemaal de Champions League gewonnen te hebben werd hij in 2018 aangesteld als de nieuwe bondscoach van Wales.

Toch zal het voetbalicoon er niet bij zijn in ons land. Hij wordt namelijk beticht van partnergeweld en mag door het gerechtelijk onderzoek het land niet uit. De 47-jarige bondscoach draagt daarom zijn taken over aan assistenten Robert Page en Albert Stuivenberg, die laatste was tussen 2016-2017 nog aan de slag bij KRC Genk.

Ook tussen de palen enkele bekende namen. Wayne Hennessey was er in 2016 bij, maar de 34-jarige doelman kwam dit seizoen nog niet in actie bij Crystal Palace. Hij moest vooral ritme opdoen bij de beloften. Ook zijn doublure Danny Ward zit bij Leicester City vastgekluisterd aan de bank en moest zich tevredenstellen met enkele wedstrijden in de Engelse beker en Europa League.

Ervaren rotten

De superster van het elftal: Gareth Bale. De nationale volksheld heeft een moeilijke periode bij Real Madrid achter de rug. Alhoewel: 105 goals en 68 assists in 251 officiële duels. Ook zijn prijzenkast werd met vier Champions League-zeges, vier wereldtitels voor clubs, twee landstitels en één nationale beker goed aangevuld.

De 31-jarige flankaanvaller maakte zich vooral met zijn gedrag onmogelijk bij Zinedine Zidane en trok uiteindelijk opnieuw, weliswaar op huurbasis, naar Tottenham Hotspur. Ook in Londen brak hij weinig potten, maar de laatste weken is de flankaanvaller opnieuw op dreef. In de laatste acht wedstrijden scoorde de man van honderd miljoen euro zesmaal en gaf hij ook drie assists.

Kwelduivel

Aaron Ramsey is iemand die we alvast niet moeten vrezen. Hij sukkelt namelijk met een blessure. De 30-jarige middenvelder trok na maar liefst 11 jaar Arsenal in de zomer van 2019 transfervrij naar Juventus. De Oude Dame is op de sukkel, maar Ramsey trof dit seizoen tweemaal raak en deelde ook vijf assists uit in 18 optredens voor de club uit Turijn. Voor de rest zijn ook ervaren rotten Joe Allen (Stoke City) en Ben Davies (Tottenham) opnieuw van de partij.

Dat Wales een tegenstander is om in de toekomst rekening mee te houden blijkt uit de geselecteerde namen. Daar zitten met onder meer Daniel James (23, Manchester United), Harry Wilson (23, Bournemouth) Neco Williams (19, Liverpool) en Joe Rodon (23, Tottenham) veelbelovende namen tussen.

En ja hoor, ook onze kwelduivel Robson-Kanu is nog steeds international. De inmiddels 31-jarige spits was tijdens het EK nog transfervrij nadat hij zijn contract bij tweedeklasser Reading niet verlengde, maar had de clubs na zijn doelpunt tegen de Rode Duivels voor het uitkiezen. Hij trok naar West Bromwich waar hij ondertussen al vijf seizoenen actief is.

Oude bekende

CYHOEDDIAD CARFANðŸ´ó §ó ¢ó ·ó ¬ó ³ó ¿Here's your Cymru squad for the upcoming @FIFAWorldCup qualifiers... #TogetherStronger Wales ðŸ´ó §ó ¢ó ·ó ¬ó ³ó ¿ (@Cymru) March 15, 2021

Nog een allerlaatste bekende naam, James Lawrence. De 28-jarige centrale verdediger streek in 2018 neer in het Lotto Park. Hij kwam uiteindelijk 26 keer in actie voor Anderlecht, maar werd dankzij de teleurstellende resultaten en met de komst van Vincent Kompany richting de uitgang geduwd.

FC St. Pauli nam hem vorig seizoen op huurbasis over, maar de Duitse tweedeklasser besloot in oktober om James Lawrence definitief over te nemen van paars-wit.