'Adidas maakt comeback bij Belgische topclub'

Adidas staat op het punt om een comeback te maken bij Standard. Het Duitse sportmerk verzorgde in het verleden al meermaals de shirts van de Luikenaars en lijkt dat opnieuw te gaan doen.

Standard wordt anno 2021 gesponsord door New Balance. Het Amerikaanse sportmerk prijkt sinds 2017 op het rood-witte shirt. De voorbije tien seizoenen was het een komen en gaan van sportmerken bij de Rouches, tot hun eigen brand toe.

La Dernière Heure weet dat Adidas - achttien jaar na het afscheid op Sclessin - een comeback zal maken. Vanaf volgend seizoen zijn de bekende drie lijnen opnieuw zichtbaar op het shirt. In België voetballen KAS Eupen en OH Leuven in een uitrusting van Adidas.