EK 2021: Rode Duivels spelen voor minstens 11.000 toeschouwers in Kopenhagen

Bij de vier wedstrijden die deze zomer tijdens het EK in Kopenhagen op het programma staan, zal Denemarken per wedstrijd minstens 11.000 toeschouwers in het stadion verwelkomen. Daar is dus ook de wedstrijd tussen de Denen en de Rode Duivels bij op 17 juni.

Donderdag kondigde de Deense regering aan dat tijdens de vier wedstrijden die deze zomer in Kopenhagen op het programma staan per wedstrijd minstens 11.000 toeschouwers in het stadion aanwezig kunnen zijn. "Het EK voetbal is een uniek en historisch evenement in Denemarken. De regering heeft daarom besloten minstens 11.000 tot 12.000 toeschouwers toe te laten voor de vier wedstrijden", zei minister van Cultuur en Sport Joy Mogensen in een verklaring. Als de gezondheidstoestand het toelaat, kan de meter uiteindelijk worden verhoogd, maar het kan ook nog worden verlaagd. "Wij hebben ook de DBU (Deense voetbalbond) en de UEFA ervan op de hoogte gebracht dat het nodig kan zijn om toeschouwers te weren als de besmetting zich uitbreidt, zodat het medisch onverdedigbaar zou zijn om toeschouwers tot de wedstrijden toe te laten", voegde de minister eraan toe.