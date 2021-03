Is de vervanger van Witsel al bekend? "Hij is een Mercedes" en "Natuurlijke wisselwerking"

Een van de grote vragen met oog op het EK voetbal aankomende zomer is: wat als Axel Witsel niet klaar raakt? "Verder dan hem moeten we toch niet kijken?", is men duidelijk bij de analisten.

De vervanger van Witsel bij de Rode Duivels? Voor Gert Verheyen is dat Leander Dendoncker. "Verder dan hem moeten we toch niet kijken? Ook al was het niet onder zware druk, tegen Wales toonde Dendoncker dat hij die plaats waard is", aldus de analist in Het Nieuwsblad. Dendoncker "De wisselwerking met Tielemans oog heel natuurlijk. Ze moeten niet aan elkaar wennen, ze kennen elkaar en voelen elkaar aan van hun tijd bij Anderlecht." "Dendoncker speelde sober, maar zuiver, speelde vooruit wanneer het kon en leverde ballen in bij wie wél risicopasses moest geven. Hij heeft de allures van een Mercedes: degelijk en betrouwbaar."