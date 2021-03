Welshe bondscoach fier ondanks nederlaag: "Dat zouden niet veel landen doen tegen België"

Wales ging met 3-1 onderuit op bezoek bij de Belgian Red Devils, maar bondscoach Robert Page was al bij al toch een tevreden man.

"Ik ben blij voor de ploeg, want ze hebben karakter getoond. Zeker in de tweede helft", aldus de Welshe bondscoach na de wedstrijd.

Nummer 1 van de wereld

"We scoren een heel erg knap doelpunt en ik denk niet dat er al veel teams op zo'n manier gescoord hebben tegen België."

"We hebben weinig kansen gehad en we hadden ze misschien kunnen pijn doen, maar alles bij elkaar moeten we blij zijn want we keken het nummer 1 van de wereld in de ogen."