Noa Lang heeft geen gelukkige relatie met Oranje: "Het gaat nu goed en dat gaan we zo houden"

Noa Lang speelde woensdag met Jong Oranje 1-1 gelijk tegen Roemenië. Nu moet er een sterke prestatie neergezet worden tegen Duitsland.

Het wedstrijdeinde leek woensdag niet meer aan Lang besteed. “Dat ik woensdag wat vermoeid leek op het eind? Ja, dat klopt. De tank was in de laatste 20 minuten een beetje leeg”, zegt Lang in een interview op het YouTube-kanaal van Oranje.

Lang is nog maar twee weken hersteld na zijn coronabesmetting. “In België hoef ik ook niet zo veel druk te zetten als hier, waar ik wat meer vanuit het middenveld speel. Voor mij is dat bijschakelen even zwaar, met het hoort erbij. Of ik fit ben om weer te starten tegen Duitsland? Ja, natuurlijk.”

Het gelijkspel is ondertussen helemaal vergeten. “Dat hebben we verwerkt. Er is in principe niks aan de hand. We hebben een puntje gepakt, al wilden we natuurlijk gewoon winnen. Iedereen wil dat en we hebben een goed team, het is aan ons om dat te laten zien. Op papier hebben we misschien een sterker elftal dan Duitsland.”

Zijn relatie met Oranje is niet altijd perfect geweest. “Bij Oranje is het een beetje haat en liefde. De ene keer gaat het heel goed, de andere keer is er een akkefietje waardoor ik niet word opgeroepen. Maar ik ben blij dat ik er deze keer op het EK wel ben en dat het hier gewoon goed gaat, dat is het belangrijkste. Het gaat nu goed en dat gaan we zo houden.”