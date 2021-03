Lukas Nmecha zorgt voor gelijke stand tussen Duitsland en Nederland op EK U-21

Op het EK U-21 stond met Duitsland-Nederland een zeer interessante affiche op het programma in de groepsfase. Jong Oranje was lang op weg naar de zege maar Lukas Nmecha zorgde in de slotfase voor de gelijkmaker.

Verliezen zou meteen heel slecht zijn voor Nederland aangezien ze in de eerste wedstrijd niet konden winnen van Roemenië. Duitsland was met een overwinning dan weer zeker van de knock-out fase in Hongarije. Bij Jong Oranje stond Club Brugge-speler Noa Lang aan de start maar de Nederlander moest al na 20 minuten geblesseerd naar de kant. Hij kwam in aanraking met kapitein Koopmeiners en kon niet meer verder. Na enkele minuten in de tweede helft kwam Nederland op voorsprong via Justin Kluivert. De winger profiteerde optimaal van een flater van de jonge Duitse doelman Finn Dahmen. Nederland leek op weg naar een welgekomen zege maar daar besliste Anderlecht-aanvaller Lukas Nmecha anders over. De jonge aanvaller kon van dichtbij de bordjes gelijk hangen. In de groepsstand staat Duitsland samen met Roemenië aan de leiding. Nederland volgt op 2 punten, Hongarije staat laatste met 0 punten. Als Jong Oranje wint van Jong Hongarije en Jong Duitsland wint van Jong Roemenië, gaan de Nederlanders door naar de volgende ronde.

