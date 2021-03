Spaanse topclubs azen op ploegmaat van Dries Mertens bij Napoli

Centrale middenvelder Fabian Ruiz zou weleens de transfersoap van komende zomer kunnen worden. De Spaanse middenvelder zou namelijk gegeerd zijn door de drie grote Spaanse topclubs.

Volgens het magazine Sport zouden Barcelona, Real Madrid én Atletico Madrid azen op de middenvelder van Napoli. De Italiaanse topclub zou namelijk wat geld in het laatje willen hebben omdat ze door de coronacrisis veel miljoenen misgelopen zijn.

Ruiz begon zijn carrière in Spanje bij Real Betis en werd ook verhuurd aan FC Elche. Van Betis trok hij voor 30 miljoen naar Napoli in de zomer van 2018. Zijn marktwaarde bedraagt momenteel 44 miljoen euro maar als de financiële nood hoog is in Napoli, kunnen de Spaanse grootmachten de 24-jarige middenvelder misschien wel voor een lager bedrag wegplukken.