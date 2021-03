Romelu Lukaku zet nog eens in de verf wat iedereen al denkt, RSC Anderlecht pikt het gretig op

Romelu Lukaku is onze aanjager voorin bij de Rode Duivels en zo een van de belangrijkste spelers die we hebben bij de nationale ploeg. Hij heeft via de sociale media een post gedeeld die door Anderlecht gretig werd opgepikt.

Het moge duidelijk zijn: in de selectie van Roberto Martinez zitten veel jonkies van RSC Anderlecht en ook veel spelers met een verleden op Neerpede. šŸ˜ˆ https://t.co/TQ6hHHq3Kk — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) March 26, 2021 Yari Verschaeren en Sambi Lokonga bijvoorbeeld, maar evengoed Doku, Januzaj, Saelemaekers, Praet, Tielemans, Dendoncker, ... De Rode Duivels kleuren een beetje paars-wit en ook Big Rom is daar trots op. Anderlecht zelf deelde de tweet meteen graag.