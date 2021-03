Servische tegenstander neemt het op voor Ronaldo: "Ik snap hem, Ronaldo is altijd hongerig"

Hét beeld van zaterdagavond was ongetwijfeld Cristiano Ronaldo die zijn aanvoerdersband uitdeed en van het veld stapte nadat een doelpunt niet werd goedgekeurd. Een dag later mag hij op begrip rekenen van een tegenstander.

Want de Servische spelverdeler Dusan Tadic begrijpt de reactie van Ronaldo wel. "Hij kijkt op zijn manier van de situatie en snap dat hij boos is. Ik denk niet dat de bal over de lijn was. Maar Ronaldo was overduidelijk gefrusteerd", klinkt het bij Tadic.

Dat iemand als Ronaldo ook even de pedalen verliest, is voor Tadic geen slecht teken. "Het tekent zijn karakter en laat zien dat hij nog altijd hongerig is. Hij is een echte winnaar", besluit de Ajax-speler.

Volgens Portugees bondscoach Santos excuseerde scheidsrechter Makkelie zich na de wedstrijd. Maar het probleem ligt volgens Santos niet bij de scheidsrechter. "Het is ongekend dat er in een competitie als deze geen VAR is of minstens doellijntechnologie", was zijn oordeel.