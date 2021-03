Dries Mertens zijn blessure lijkt gelukkig mee te vallen

Roberto Martinez moest in Tsjechië al de nodige titularissen missen en zag tot overmaat van ramp vroeg in de tweede helft ook nog eens Dries Mertens uitvallen.

De aanvaller kwam slecht neer en greep naar de schouder. Hij kon niet meer verder en moest al na 56 minuten vervangen worden door Leandro Trossard. Sindsdien bleef het stil rond zijn toestand. Corriere del Mezzogiorno meldt nu echter dat Mertens zelf al contact opgenomen heeft met de medische staf van zijn club Napoli om te laten weten dat zijn schouderblessure niet ernstig is.



In Napels kunnen ze dus opgelucht ademhalen, maar voorlopig blijft er wel een vraagteken achter de naam van Mertens staan voor dinsdag, wanneer de Duivels hun laatste match van dit drieluik afwerken. Dan komt Wit-Rusland op bezoek. De kans lijkt groot dat Mertens sowieso wel op de bank was gestart, want Mertens kondigde na de match in Tsjechië al aan dat hij dinsdag zal roteren in de aanval.