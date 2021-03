Dinsdag tegen Wit-Rusland krijgt Trossard zijn kans van bij het begin: "Denk wel dat ik gegroeid ben"

De reacties op sociale media logen er niet om: velen hadden Leandro Trossard graag in de basis gezien tegen Tsjechië. Uiteindelijk werd het invalbeurt nadat Dries Mertens zich blesseerde. Dinsdag krijgt hij sowieso zijn kans van bij de aftrap.

Trossard zijn invalbeurt mocht ook al gezien worden. Eigenlijk geen verrassing, want hij laat zijn sterke vorm al maanden bewonderen bij Brighton. “De coach had ons gevraagd ons aan te bieden en meer drive naar voren te brengen”, zei Trossard. “Bij de Rode Duivels probeer je altijd je zo goed mogelijk te tonen in de minuten die je krijgt. Het is leuk als je mag invallen.”

Tegen Wit-Rusland krijgt hij die kans vanaf het begin. “Natuurlijk wil je altijd starten om jezelf te laten zien”, zei Trossard. “Ik denk wel dat ik gegroeid ben als speler. Ik zit in mijn tweede seizoen in de Premier League. Dat helpt om mijn niveau op te krikken.”